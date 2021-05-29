По стопам Mass Effect: Crytek заинтриговали геймеров тизерами ремастера серии Crysis

Похоже, что финансовый успех Mass Effect: Legendary Edition вселил уверенность в разработчиков не менее культовой серии Crysis и те начали активно намекать на ремастер франшизы. Подробнее в материале.

Франшиза Crysis может похвастаться огромной армией фанатов, ведь на момент релизов игры серии были одними из самых технологически совершенных проектов своего времени. Даже по сравнению с современными видеоиграми Crysis 3, которая вышла еще в 2013 году выглядит весьма прилично, однако похоже что разработчики из Crytek хотят сделать ее и ее предшественницу еще лучше.

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В официальном твитере серии Crysis, разработчики опубликовали пост в котором явно намекнули на ремастер второй части серии. Это только усилило ажиотаж среди геймеров, ожидавших подобных новостей еще после того, как документы Crytek, просочившиеся в сеть в ноябре прошлого года, содержали в себе планы по разработке ремастера Crysis 2 и Crysis 3.

Они называют меня Пророком, – именно эта фраза начинала Crysis 2.

Вскоре после этого разработчики порадовали сеть еще и скриншотом будущего перевыпуска, что окончательно развеял сомнения даже самых больших скептиков.

Скриншот из будущего Crysis 2: Remastered / изображение с Twitter

В отличие от первой игры Crysis, которая уже получала ремастер, доступный на PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК, вторая часть может похвастаться лишь пакетом HD-текстур для ПК версии, а для третьей нет и такой "роскоши".

Однако Crytek решили не ограничиваться одной игрой и, по той же схеме, анонсировали ремастер Crysis 3.

После поста со словами из третьей части, разработчики уже привычно поделились новым изображением.

Скриншот из будущего Crysis 3: Remastered / изображение с Twitter

Как это часто бывает в геймерском сообществе: мнения фанатов разделились. Некоторые утверждают, что франшиза не нуждается в "обновлении", ведь даже сейчас выглядит более чем прилично, а разработчики, по их словам, просто хотят "набить карманы". Другие же с нетерпением ожидают возможности заново окунуться в мир любимой игры. Однако и те и другие сходятся в одном: ремастер – это, конечно, хорошо, но мир уже "созрел" для Crysis 4 и было бы лучше если бы Crytek сосредоточили свои силы в этом направлении.