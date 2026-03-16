Cyberpunk 2077 таки получит продолжение, но это не то на что вы надеялись

Франшиза Cyberpunk 2077 вскоре пополнится новым проектом. После новостей об отсутствии будущих DLC стало известно, что партнеры CD Projekt Red работают над аркадной игрой Cyberpunk 2077: Chrome Rush. Она предложит боевые мотогонки в неоновом Найт-Сити и появится уже в ближайшее время.

На прошлой неделе польская студия CD Projekt Red разочаровала часть фанатов, сообщив, что не планирует выпускать новые сюжетные дополнения для Cyberpunk 2077. Впрочем, как выяснилось, сама франшиза не собирается брать паузу – новый проект уже готовится к показу, рассказывает 24 Канал.

Какой будет новая игра в мире Cyberpunk?

Пользователи форума ResetEra обратили внимание, что канадская компания Unis Technology, которая специализируется на производстве аркадных автоматов, объединилась с CD Projekt Red для создания игры Cyberpunk 2077: Chrome Rush. По задумке разработчиков из Unis Technology, это будет боевая гоночная аркада, вдохновленная классикой вроде Road Rash.

Игрокам предложат мчаться по неоновым трассам Найт-Сити и его пригородов, выполняя заносы, обходя соперников и одновременно уничтожая их. Для этого можно будет использовать как огнестрельное оружие, так и рукопашные атаки прямо во время гонки.

Анонс сопровождался примерно двухминутным трейлером с демонстрацией геймплея. В игре обещают восемь различных мотоциклов, семь персонажей с собственными особенностями и четыре напряженные трассы.

Cyberpunk 2077: Chrome Rush – смотрите видео:

Первый прототип Cyberpunk 2077: Chrome Rush планируют показать на выставке Amusement Expo International 2026, которая состоится на этой неделе в Лас-Вегасе. По информации портала Arcade Heroes, релиз новинки может состояться уже в конце апреля.

Сам аркадный комплект будет состоять из двух автоматов. Каждый получит контроллер в виде мотоцикла, установленный на подвижной платформе перед большим 65-дюймовым 4K-экраном. Такой формат должен создать эффект полного погружения в гонки.

Стоит отметить, что это не первая аркадная адаптация Cyberpunk 2077. В 2025 году уже выходил рельсовый шутер Cyberpunk 2077: Turf Wars, созданный компанией LAI Games.