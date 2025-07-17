Новый транспорт и квесты: вот что появилось в Cyberpunk 2077 после июльского обновления

Разработчики из CD Projekt Red и студии Virtuos представили масштабное обновление 2.3 для игры Cyberpunk 2077. В новой версии игроков ждут свежие транспортные средства, интересные функции и технические улучшения, которые обещают сделать игровой процесс еще более увлекательным.

В рамках обновления 2.3 для Cyberpunk 2077, которое стало доступным 17 июля, игроки получили ряд нововведений. Основной акцент сделан на расширение возможностей передвижения в открытом мире Найт-Сити, рассказывает 24 Канал со ссылкой на CD Projekt.

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Какие новые транспортные средства появились в Cyberpunk 2077?

В игру добавили несколько машин и мотоциклов, которые можно получить через специальные побочные задания. Среди них автомобили Yaiba ARV-Q340 Semimaru, Rayfield Caliburn "Mordred" и Chevillon Legatus 450 Aquila, а также мотоцикл Yaiba ASM-R250 Muramasa.

Также в игру добавили несколько заданий для получения этих транспортнинх средств.

Функция автопилота . Теперь в игре доступен режим автопилота, который работает исключительно на дорогах. Вместе с этим добавили кинематографическую камеру, чтобы сделать поездки более зрелищными.

. Теперь в игре доступен режим автопилота, который работает исключительно на дорогах. Вместе с этим добавили кинематографическую камеру, чтобы сделать поездки более зрелищными. Беспилотные такси . После прохождения задания "Реанимация" игроки смогут вызвать такси от компании Деламейн, которые ездят без водителя. Это добавляет удобства для быстрого перемещения по городу.

. После прохождения задания "Реанимация" игроки смогут вызвать такси от компании Деламейн, которые ездят без водителя. Это добавляет удобства для быстрого перемещения по городу. Кастомизация транспорта . Функция CrystalCoat позволяет менять цвет 32 автомобилей и мотоциклов, включая бюджетные модели, что делает персонализацию более доступной.

. Функция CrystalCoat позволяет менять цвет 32 автомобилей и мотоциклов, включая бюджетные модели, что делает персонализацию более доступной. Улучшение фоторежима. В фоторежим добавили новых персонажей, одежду, наклейки, рамки и другие параметры для создания уникальных снимков.

Какие новые технические нововведения получил Cyberpunk 2077

Версия для персональных компьютеров получила поддержку технологий AMD FSR 4 и FSR 3.1 (с генерацией кадров), Intel XeSS 2.0, а также поддержку HDR10+ Gaming. Кроме того, максимальный размер файла сохранения увеличили с 12 до 15 мегабайт.

FSR (FidelityFX Super Resolution) – это технология масштабирования изображения, которая позволяет повысить производительность игры без потери качества картинки, а HDR10+ Gaming обеспечивает лучшую передачу цветов и контраста на совместимых мониторах.

В патч вошли мелкие, но полезные нововведения: возможность изменить клавишу для выпрыгивания из машин (для ПК), автоматическая настройка подсказок после инверсии кнопок мыши, обновленный экран настройки HDR, поддержка переменной частоты обновления (VRR) на консолях PS5, Xbox Series X|S, а также многочисленные исправления в квестах, графике и локализации.

Обновление 2.3 доступно на платформах ПК (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X|S. Для Nintendo Switch 2 патч появится несколько позже. Также одновременно с патчем вышла версия Cyberpunk 2077 для компьютеров Mac.