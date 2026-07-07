Найт-Сити снова в тренде: количество игроков в Cyberpunk достигло трехлетнего максимума

Город будущего вновь переживает наплыв посетителей. Спустя шесть лет после неоднозначного релиза ролевой боевик от польских разработчиков демонстрирует показатели, которых сообщество не видела со времен выхода масштабного дополнения.

Почему тысячи людей снова вернулись к игре?

Мир мрачного будущего Cyberpunk 2077 вновь оказался в центре внимания мирового игрового сообщества. Согласно данным аналитического сервиса SteamDB, в воскресенье пиковое количество пользователей, одновременно находившихся в игре в магазине Steam, достигло отметки в 101 558 человек. Об этом пишет издание TheGamer.

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Такой результат был зафиксирован впервые с октября 2023 года, когда разработчики выпустили успешное дополнение Phantom Liberty, получившее положительные отзывы от критиков и игроков. Хотя это число значительно уступает миллиону одновременных пользователей, которых у проекта было сразу после выхода в 2020 году, такой показатель по-прежнему остается чрезвычайно впечатляющим. Сюжетные игры, не относящиеся к категории сервисов, редко демонстрируют подобную популярность спустя столько лет после первого релиза.

Аналитики отмечают, что скачок популярности до отметки свыше 100 тысяч игроков не стал внезапной случайностью. Число пользователей в Steam постепенно росло в течение последних двух недель. Эксперты объясняют такую тенденцию двумя ключевыми факторами: рекордно низкой ценой и ажиотажем вокруг медиафраншизы.

Во-первых, значительное влияние на статистику оказала летняя распродажа в Steam 2026 года. Магазин снизил стоимость игры до 17,99 доллара, что стало самой низкой ценой за всю историю существования проекта. Однако рост интереса начался еще до старта официальных скидок, когда среднесуточное количество игроков держалось на уровне около 30 000 человек.

Во-вторых, мощным драйвером интереса стало ожидание второго сезона аниме-сериала Edgerunners, события которого также разворачиваются в Найт-Сити. Недавно стало известно, что продолжение аниме выйдет на платформе Netflix уже осенью 2026 года.

Волна обсуждений достигла своего пика в минувшие выходные, когда посетители фестиваля Anime Expo получили возможность первыми увидеть кадры из нового сезона. Пока остальной мир ждет официальной премьеры, многие пользователи решили вернуться к игре или впервые посетить виртуальные улицы мегаполиса, чтобы скоротать время в ожидании.

Эта активность помогла студии CD Projekt Red установить еще одно историческое достижение. На прошлой неделе компания раскрыла данные о том, что общие продажи Cyberpunk 2077 превысили 40 миллионов копий.

Благодаря этому результату игра вошла в список 20 самых продаваемых видеоигр всех времен. Это выглядит особенно невероятно на фоне катастрофического запуска проекта в декабре 2020 года. Тогда техническое состояние игры вынудило компанию Sony временно удалить ее из магазина PlayStation Store, что стало одним из самых громких скандалов в истории индустрии.

Несмотря на тяжелый старт, разработчики смогли исправить большинство ошибок и вернуть доверие аудитории. Сегодня проект имеет средний балл 76 из 100 от критиков, а 66% экспертов рекомендуют игру к прохождению.

Дальнейшие планы разработчиков по расширению вселенной с помощью аниме и других медиапроектов только подогревают интерес к оригинальной игре, делая ее актуальной даже спустя шесть лет после выхода.