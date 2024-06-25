Кто скрывается под костюмом: блогер раскрыл тайну устрашающего босса из дополнения Elden Ring

Игроки Elden Ring, которые столкнулись с боссом Dancing Lion в дополнении Shadow of the Erdtree, были удивлены, узнав правду об этом жутком существе, похожем на льва. Это один из первых боссов, с которым придется столкнуться, играя в DLC. Он отнимет у вас много сил и времени, однако оказывается, что его устрашающая внешность это лишь костюм. А что же под ним?

Детали открытия

Ютубер BonfireVN, который одним из первых запустил дополнение, чтобы показать его своим зрителям, обнаружил, что на самом деле под пышной тканью и бутафорской головой льва скрываются два гигантских персонажа, вполне похожие на людей. За этим, как оказывается, стоит целая история.

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Человек впереди носит лохматый головной убор, его руки сжаты по обе стороны морды льва, чтобы управлять его рычанием и маневрами, которые он выполняет, качая головой.

Тем временем второй человек ползет на четвереньках позади, выполняя роль хвоста.

Заглянув под костюм, можно увидеть, что человека, который ползет сзади, бросает во все стороны инерцией, когда босс совершает резкие движения, но он каждый раз возвращается обратно в свое положение, как будто прицеплен мощным магнитом.

Как выглядит Dancing Lion под своим костюмом: видео

Разработчики игр используют всевозможные трюки, чтобы заставить вещи работать, но этот случай на самом деле имеет смысл на концептуальном уровне. Это связано с китайской традицией танца льва, когда два человека надевают костюмы и имитируют движения большой кошки. Один человек контролирует голову, а другой отвечает за тело, хотя, конечно же, с меньшим размахом, чем устрашающий босс Elden Ring.



Dancing Lion без тканевого накрытия / Фото FromSoftware/Bandai Namco/BonfireVN

Что интересно, разработчики никак не дают игрокам понять, что под костюмом льва скрываются гигантские люди. Заметить это во время битвы не возможно, ведь монстр движется очень быстро, окружен дымом и обломками и постоянно применяет способности. Однако даже так FromSoftware решила вложить глубокий смысл в персонажа.