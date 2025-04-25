Новый шутер от Remedy – FBC: Firebreak получил официальную дату релиза

Многопользовательский шутер FBC: Firebreak, события которого происходят в общей вселенной игр Remedy Entertainment, получил окончательную дату релиза.

Подтвержден выход следующей большой игры от легендарной студии Remedy Entertainment, который состоится гораздо раньше, чем можно было бы ожидать, сообщает 24 Канал.

К теме Bungie показали игровой процесс многопользовательского шутера Marathon – когда выйдет игра

Место встречи будет довольно знакомым

Пока Annapurna Pictures готовит экранизации сразу двух видеоигр Remedy, разработчики придумали для себя новый вызов – FBC: Firebreak. Будущий шутер от создателей Alan Wake и оригинальных Max Payne станет первым многопользовательским кооперативным проектом их авторства.

Место действия, враги и, возможно, некоторые из персонажей, несомненно, будут знакомы поклонникам игры Control, но новые геймеры смогут впервые окунуться в перипетии Старейшего Дома.

Собственно, события новинки как раз будут иметь место после событий упомянутой игры, а игроки примерят на себя роль оперативников подразделения реагирования Firebreak Федерального бюро контроля, которым поручено очистить остатки паранормальных угроз.

Последнее видео от Remedy дало фанатам возможность подробнее взглянуть на игровой процесс, виды оружия, врагов и механики будущего проекта.

Дневник разработчиков – смотрите видео

Кроме того, стала известна окончательная дата релиза шутера – 17 июня 2025 года на ПК, Xbox Series X|S и PS5. Следует отметить, что игра войдет в подписки Xbox Game Pass Ultimate и PlayStation Plus.

Цена FBC: Firebreak в украинском регионе пока неизвестна.