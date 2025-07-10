Пьяный разработчик Baldur's Gate 3 спрятал дату релиза игры в одном из баров 5 лет назад
- Директор Larian Studios Майкл Даус оставил дату релиза Baldur's Gate 3 на бутылке алкоголя в баре 5 лет назад.
- Дата релиза игры оставалась скрытой и не попала в сеть заблаговременно, несмотря на случайное раскрытие.
Директор Larian Studios вспомнил забавную историю, как 5 лет назад он, будучи навеселе, оставил дату релиза Baldur's Gate 3 на бутылке алкоголя в баре где отдыхал.
Разработчик Baldur's Gate 3 вспомнил забавную историю, которая случилась 5 лет назад и могла "засветить" в сети дату полного выхода игры задолго до релиза, информирует 24 Канал со ссылкой на его профиль в X.
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Алкоголь мог нарушить NDA
Все время пока Baldur's Gate 3 находилась в раннем доступе, дата релиза игры была скрыта на виду, написанная на бутылке виски в каком-то баре.
Сделал это, кстати, не абы кто, а один из директоров Larian Studios – Майкл Даус, целых пять лет назад.
Baldur's Gate 3 стала одной из самых успешных игр 2023 года и завоевала звание GOTY, что полностью оправдало ее долгий процесс разработки. Как оказалось, Larian Studios удалось заранее установить конкретную дату релиза игры и придерживаться ее в конечном результате.
Еще более удивительным стало то, что однажды вечером, еще до начала пандемии COVID-19, Майкл Даус написал эту дату на бутылке виски и оставил ее в баре.
Интересно, что дата релиза BG3 так и не попала в сеть раньше времени.