Известна дата релиза следующей видеоигры по мотивам Star Wars – ее случайно опубликовали в Steam

В Steam появилась информация, раскрывшая дату релиза следующей видеоигры по мотивам франшизы Star Wars. Ждать осталось совсем недолго.

Анонсированная в 2025 году видеоигра Star Wars: Galactic Racer получила дату релиза, сообщает 24 Канал.

Когда выйдет Star Wars: Galactic Racer?

The Game Awards 2025 порадовала поклонников "звездных войн" неожиданным анонсом.

Тогда на церемонии показали трейлер симулятора гонок Star Wars: Galactic Racer, который сразу заинтриговал огромное количество геймеров.

И вот на странице проекта в Steam, среди рекламных материалов появилась официальная дата релиза игры.

Так стало известно, что Star Wars: Galactic Racer выйдет 6 октября 2026 года. В дополнение, те кто сделают предварительный заказ стандартного издания, получают несколько интересных бонусов.

Среди них эксклюзивная ливрея для вашего репульсора и уникальный флаг игрока, который можно будет использовать в многопользовательских режимах, информирует Insider Gaming.

Дата релиза игры на рекламном баннере / Фото с X

Конечно, для тех, кто готов потратиться на более дорогие издания, разработчики предусмотрели еще несколько дополнительных подарков.

Интересно, что вскоре изображения исчезли со страницы игры, поэтому, вероятно, кто-то из создателей проекта сделал "фальстарт", опубликовав их несколько раньше запланированного времени, информирует IGN.

Что известно об игре?

Проект расскажет о подпольной Галактической Лиге гонок без правил.

Игроки возьмут под контроль Шейда – одинокого гонщика, который гонится за местью и славой. Проект авторства студии Fuse Games выйдет: