Почему не стоит обманывать Death Stranding 2 о своем дне рождения
- Death Stranding 2 имеет секретную сцену, которая активируется в день рождения игрока, дату которого игра спрашивает при запуске.
- Игроки могут увидеть эту сцену в соцсетях, где она уже набрала миллионы просмотров.
В сиквеле Death Stranding есть секретная сцена, которая активируется только в день вашего рождения, дату которого игра запрашивает при первом запуске.
Новая игра легендарного Хидео Коджимы имеет секретную праздничную сцену, предназначенную для именинников, сообщает 24 Канал.
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Отзывчивое поздравление от любимых героев
При старте прохождения Death Stranding 2, игра запрашивает у пользователя дату его рождения.
Казалось бы, что это может быть нужно для какой-то внутренней статистики, но все значительно интереснее.
Японский геймдизайнер Хидео Коджима имеет довольно давнюю традицию – поздравлять игроков своих проектов с этим замечательным праздником.
Приветственный экран в MGS 2 / Фото с X
Поэтому, вам точно не стоит врать игре о собственном дне рождения, ведь увидеть секретную приветственную сцену просто в свой праздничный день более чем просто приятно.
Осторожно, дальше спойлер!
Правда, нетерпеливые геймеры могут просто глянуть ее в соцсетях, где короткий ролик уже набрал миллионы просмотров и десятки тысяч восторженных комментариев.
Секретная сцена – смотрите видео
Такой, казалось бы, простой прием очень понравился игровому сообществу и лишь усилил общий восторг публики от Death Stranding 2.