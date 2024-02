Первые детали о Death Stranding 2

Вторая часть игры получила название Death Stranding 2: On The Beach (На пляже). Впервые ее представили во время январской презентации Sony State of Play. Сиквел для PlayStation 5 выйдет в 2025 году, но более точная дата неизвестна. О других платформах пока ничего не говорят, но здесь можно вспомнить опыт оригинала: версия для Windows вышла через 9 месяцев.

В новом 10-минутном видео, выпущенном разработчиками, можно узнать немало интересных деталей о будущем проекте. Как отмечают обозреватели, многое кажется непонятным вне контекста, но это и не удивительно, ведь за разработкой стоит Хидео Кодзима, известный своей загадочностью.

Ранний трейлер Death Stranding 2: видео

Актерский состав. Kojima Productions любит привлекать к своим проектам известных актеров, и Death Stranding 2 продолжит эту традицию. Норман Ридус, Леа Сейду и Трой Бейкер, которые вернулись в актерский состав, снова сыграют роли Сэма, Фрегил и Хиггса. Они уже появлялись в первых трейлерах сиквела. Эль Фаннинг, японская актриса Сиори Куцуна, режиссер "Безумного Макса" Джордж Миллер и режиссер Фатих Акин присоединились к актерскому составу в качестве новых персонажей. Кем будут их персонажи пока не говорят. Режиссер Хидео Кодзима подтвердил, что Мадс Миккельсен не вернется к роли Клиффорда Ангера.

Сюжет. О сценарии известно немного. В целом это снова история о Сэме. На этот раз он попадет в Мексику, где люди "все разбросаны, отрезаны друг от друга". Фрегил работает на гражданскую организацию под названием Drawbridge, которая стремится объединить мир так же, как логистическая компания Bridges в оригинальной Death Stranding. Во время путешествия Сэм встретит новых союзников, таких как живая кукла (Фатих Акин), и воссоединится со старыми врагами, такими как Хиггс.

Возвращение знакомых механик. Первые кадры On the Beach выглядят так, будто в новой части сохранено много тех же элементов геймплея, что и в оригинале. Большую часть путешествия Сэм проводит, доставляя пакеты через опасную территорию, независимо от того, ли эта опасность происходит от рельефа местности, стихий, потусторонних монстров или роботов-убийц. Также присутствуют элементы стелса и стрельбы, но они не задерживаются надолго. Также есть несколько кадров, где Сэм управляет транспортными средствами, поэтому, вероятно, некоторые доставки не будут происходить только пешком. Почти наверняка можно ожидать возвращения асинхронных многопользовательских элементов оригинальной игры, благодаря которым игроки могут помогать друг другу, строя полезные сооружения, оставляя лестницы в удобных местах и другим образом помогая сделать пересечение сложного ландшафта немного проще.

Смотрите развернутый ролик с геймплеем Death Stranding 2: On the Beach: видео

Отметим, что Death Stranding 2: On the Beach пока подается как эксклюзив для PlayStation 5. Но вполне вероятно, что, как и предыдущая часть, со временем она надежное и на другие платформы.