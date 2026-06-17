Стали известны подробности о фильме по мотивам Death Stranding: когда начнутся съемки

Мир Death Stranding готовится к переносу на большие экраны. После успеха дилогии видеоигр от Хидео Кодзимы киноадаптация проекта наконец обрела конкретные очертания. Пока фанаты гадают, кто сыграет главные роли, творческая команда уже определилась с локациями и временными рамками производства фильма.

Когда начнётся экспедиция и где будут искать атмосферу игры?

Режиссер Майкл Сарноски, известный зрителям по фильмам "Свинья" и "Тихое место: День первый", представил второй вариант сценария будущей картины. Производственная команда планирует начать съемки уже в 2027 году. Для создания уникальной атмосферы постапокалиптического мира выбрали локации в Исландии и Северной Ирландии. Об этом сообщает издание IGN со ссылкой на беседу режиссёра с журналистами Variety.

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Несмотря на то, что детали сюжета держатся в строгом секрете, Майкл Сарноски намекнул на общее направление работы. Фильм расскажет полностью оригинальную историю, события которой разворачиваются во вселенной, созданной Хидео Кодзимой.

Однако поклонникам игры стоит ожидать знакомых лиц, ведь режиссёр подтвердил появление персонажей, уже известных игрокам. Такой подход должен объединить авторское видение режиссёра с элементами, которые сделали франшизу культовой.

"Я хочу, чтобы фильм воспринимался как масштабный, но в то же время необычный и сосредоточенный на персонажах",

– прокомментировал режиссёр Майкл Сарноски.

Творческая команда стремится найти баланс между большим кино и личной драмой. Сарноски подчеркнул, что, хотя он вводит новых героев, он понимает важность связи с оригинальным материалом.

События разворачиваются в мире видеоигры, но у меня есть свой набор героев. Есть некоторые общие персонажи, увидеть которых фанаты будут рады, но это в значительной степени моя собственная история в этой вселенной,

– добавил он.

Производством фильма занимается студия A24 в партнерстве с Ари Астером и его продюсерским партнером Ларсом Кнудсеном. Хидео Кодзима также принимает активное участие в создании фильма, что гарантирует сохранение духа оригинала.

Поскольку Кодзима уже привлек к разработке игр звездный актерский состав, у Сарноски есть прекрасная возможность пригласить их в кинопроект. Норман Ридус ранее уже выразил готовность вернуться к роли Сэма Портера Бриджеса. Зрители также надеются увидеть Лею Сейду в образе Фреджайл или Троя Бейкера, сыгравшего Хиггса.

Майкл Сарноски сейчас находится на пике своей карьеры. Его последняя работа "Смерть Робин Гуда" вызвала оживлённые дискуссии среди критиков. Хотя фильм назвали нишевым и наименее доступным в фильмографии режиссёра, специалисты отметили его способность создавать глубокие драмы с элементами экшена. Именно этот опыт может стать ключевым для Death Stranding, где меланхоличная атмосфера сочетается с напряжёнными моментами выживания.

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Вселенная расширяется

Вселенная Death Stranding продолжает расширяться и за пределами кино. В настоящее время в разработке находятся анимационный сериал и полнометражное аниме. Сам Хидео Кодзима, хотя и имеет идеи для третьей части игры, пока сосредоточен на других проектах. После выхода Death Stranding 2 приоритетом для него стала работа над хоррором OD. Также разработчик готовит тактический шпионский экшен Physint, релиз которого ожидается уже на консоли следующего поколения PlayStation 6.

Интересно, что после завершения работы над фильмом по игре Кодзимы Сарноски планирует вернуться к менее масштабному личному проекту.