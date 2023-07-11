Первый трейлер EA Sports FC 24 подтвердил серьезные изменения в игровом процессе: интересное видео

Electronic Arts поделились первым трейлером преемницы франшизы футбольных симуляторов FIFA – EA Sports FC 24 и он подтвердил слухи о серьезном нововведении, которое ждет фанатов игры. Подробности – в материале.

Мир больше не увидит очередной игры с названием FIFA, по крайней мере, от разработчиков из EA, ведь те поссорились с Международной федерацией футбола. Однако игроделы не оставят геймеров без ежегодного футбольного симулятора и уже представили первый трейлер EA Sports FC 24, сообщает 24 Канал.

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В коротком видео нас привычно приглашают к новому футбольному сезону, делая акцент на том, что геймеры и дальше смогут собирать собственный коллектив из футболистов совершенно разных команд и даже эпох.

Для этого разработчики обещают более 19 тысяч лицензированных игроков, 700 команд и 30 лиг.

Также количество анимаций в игре должно быть просто невероятным, а все благодаря технологии HyperMotion V, которая обещает увеличить их количество по сравнению с FIFA 23 в 80 раз.

Но интереснейшую деталь внимательные геймеры заметили в конце видео.

В коротком сегменте на поле выходят одновременно женщины и мужчины, что подтверждает достаточно давние слухи от инсайдеров о том, что в игре впервые в истории появится возможность собирать смешанные коллективы.

Первый трейлер EA Sports FC 24: смотреть видео

Скорее всего, подробно об этом разработчики из EA расскажут во время полной презентации проекта, которая назначена на 13 июля, поэтому будем следить за новостями.

А там недалеко и до информации о новой игре EA в еще одной известной франшизе, которую неожиданно анонсировали совсем недавно.