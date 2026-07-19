Троллям не остается и шанса– актриса новой God of War объяснила, почему хейт ее не задевает

Дебора Энн Уолл, сыгравшая роль Лауфеи в грядущей игре God of War: Laufey, впервые прокомментировала волну негатива, обрушившуюся на игру после анонса, обратившись к геймерам.

Реакция актрисы на лавину грязи оказалась на удивление спокойной и уверенной, что стало настоящим сюрпризом для интернет-сообщества, сообщает Push Square.

Почему фанаты возмущены?

Споры вокруг нового проекта студии Santa Monica разгорелись сразу после июньской презентации State of Play в 2026 году.

Тогда разработчики шокировали аудиторию, представив новую главную героиню Фей (она же Лауфея) – жену Кратоса и мать Атрея.

Часть консервативных поклонников серии мгновенно выразила недовольство из-за отсутствия возможности играть за привычного Бога войны, что переросло в масштабную кампанию хейта в сети, в том числе и в адрес актрисы.

Честно говоря, я думала, что это заденет меня гораздо сильнее,

– призналась исполнительница роли Лауфеи Дебора Энн Уолл во время автограф-сессии на фестивале Florida Supercon.

Звезда телесериалов, которая теперь стала лицом легендарной франшизы, продемонстрировала железную выдержку.

Она отметила, что у нее есть собственные методы защиты от токсичной среды и она полностью доверяет качеству продукта, над которым работает команда.

Во-первых, я не пользуюсь социальными сетями, и это помогает. А во-вторых, я чувствую себя абсолютно спокойно, потому что точно знаю, что игра замечательная. Даже если она кому-то не по душе, это не делает ее плохой или уродливой,

– добавила актриса.

Презентация главной героини: смотрите видео

Более подробную информацию о проекте можно будет узнать уже 24 июля на панели San Diego Comic-Con.

Вместе с Деборой Энн Уолл перед публикой выступят креативный директор Кори Барлог, режиссер Ариэль Лоуренс и неизменный "голос" Кратоса – Кристофер Джадж.

Игра должна выйти в начале 2027 года и станет одним из последних больших эксклюзивов PlayStation 5, который выйдет на физических дисках перед полным переходом Sony на цифровой формат в 2028 году