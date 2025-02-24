Демо нового многопользовательского шутера стало хитом Steam и привлекло более 300 тысяч игроков

На платформе Steam появилась демоверсия амбициозного шутера Mecha BREAK, которая уже в первые дни существования привлекла более 300 тысяч игроков. Правда, отзывы пока что довольно негативные.

Будущий многопользовательский шутер от третьего лица Mecha BREAK авторства Amazing Seasun Games неожиданно показал просто фантастический старт в Steam, но не обошлось без "ложки дегтя", сообщает 24 Канал.

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Неожиданная популярность и проблемы

Открытое бета-тестирование под названием Global Storm началось 23 февраля 2025 года для игроков Xbox Series X|S и ПК.

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На последней платформе игра доступна в Steam, где она быстро стала настоящим хитом. По данным портала SteamDB счетчик одновременных пользователей проекта пересек отметку в 317 тысяч человек всего за четыре часа после старта тестирования.

Трейлер игры – смотрите видео

Несмотря на ошеломляющие первые цифры, отзывы игроков о самой игре на ее странице в Steam находятся на уровне "преимущественно негативные". Только 33 процента из более 3600 рецензентов дали Mecha BREAK свое одобрение.

Больше всего недовольства у геймеров вызвали две проблемы: слишком длинный и непонятный вступительный "туториал" (обучение, – ред.) и античит "Kernel Level", который имеет дурную славу среди фанатов онлайн видеоигр из-за возможности доступа к различным файлам на устройстве пользователя.

Кроме того, игроки жалуются на ошибки и "лаги". В то же время есть и положительные отзывы, которые напоминают геймерам, что это только первое тестирование игры и конечный продукт, вероятно, будет куда качественнее.