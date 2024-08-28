Известная технологическая компания объявляет масштабный турнир по Dota 2

Dota 2 – одна из самых популярных дисциплин в киберспорте, а также одна и самых оплачиваемых. Многие компании берутся спонсировать турниры, поскольку они приносят им неплохую рекламу. Очередной такой пример – Samsung с ее мониторами.

Детали

Samsung не впервые спонсирует киберспортивные соревнования. Ранее, например, она занималась турнирами по League of Legends, CS:GO, а также помогала развивать отрасль в отдельных странах.

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Турнир по Dota 2 будет называться Odyssey Cup Dota 2 Championship. Соревнования пройдут на серверах Юго-Восточной Азии и Океании, а гранд-финал пройдет в Мелаке, Малайзия.

Игры будут проходить в течение сентября и октября и завершатся Гранд-финалом, в котором победитель заберет с собой 20 000 долларов.

Сначала состоятся два отборочных раунда из Юго-Восточной Азии, в которых примут участие шесть команд из Индонезии, Вьетнама, Малайзии, Филиппин, Сингапура и Таиланда, то есть всего 12 команд из Юго-Восточной Азии.

Также по две команды из Новой Зеландии и Австралии будут иметь шанс побороться за победу. Эти отборочные соревнования состоятся с 21 по 25 сентября .

. Вскоре после них команды, которые прошли дальше, встретятся с четырьмя приглашенными профессиональными командами, а лучшие пройдут в финал. Эта часть серии пройдет 28-29 сентября .

. Гранд-финал ожидается 10-13 октября.

Конечно же, Samsung делает это не просто так, а для того, чтобы прорекламировать свои новые продукты.

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