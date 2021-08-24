Девушка воссоздала традиционный украинский дом в The Sims 4: видео

Пользовательница тиктока поделилась видео из игры The Sims 4 в котором ей довольно правдоподобно удалось воссоздать традиционное украинское жилье. Потрясающий результат в материале.

The Sims 4, вышедшая в далеком 2013 году, на данный момент является последней частью популярной серии игр в жанре симулятора жизни. Релиз продолжения франшизы запланирован совсем скоро – осенью 2021 года, а пока что геймеры продолжают проявлять свой креатив и соревноваться в построении интерьеров в игре-предшественнице.

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Чаще всего игроков в The Sims привлекает именно возможность построения невероятных зданий различных стилей. Инструментов для воплощения любых фантазий в игре просто множество. Геймеры имеют возможность построить практически все: от огромных средневековых замков до минималистических хай-тек зданий.

Однако девушке по имени Ирина, зарегистрированной в популярной сети Тикток под никнеймом Іра Барвиста, показалось интересным попытаться воссоздать в игре классический украинский дом и результат превзошел все ожидания.

Экстерьер классической украинской хаты в The Sims 4

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Ирина детально продумала обустройство придомовой территории, окружив ее красивым забором и растительностью. В самой усадьбе расположился большой огород, несколько стогов сена и колодец. Без сомнений можно утверждать, что у энтузиастки получилось искусно передать типичный сельский пейзаж, однако на этом она не остановилась и решила обустроить дом и внутри.

Интерьер классической украинской хаты в The Sims 4

Геймерше удалось сохранить традиционное разделение дома на четыре части: светлицу, сени, чулан и жилую комнату. Несмотря на то, что результат выглядит просто невероятно, сама автор видео шутливо отмечает, что к идеалу ему далеко, ведь в The Sims 4, к сожалению, нет вышитых полотенец и икон.

Для желающих взглянуть на проект непосредственно в игре, девушка оставила ссылку на его загрузку и подробную инструкцию по установке.