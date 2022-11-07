Ранее уже была информация о том, что выход игры планируется в 2023 году. Впрочем, более конкретной даты до сих пор не было.

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Дата релиза Diablo 4

Будущая игра уже несколько раз подверглась разнообразным атакам и сливам. Так, в сентябре из-за масштабного слива в сеть попали видео с почти часом геймплея игры.

Уже через месяц в сети оказались и кадры по тестированию игры. Вероятно, кто-то из тестировщиков слил эндшпиля Diablo 4.

Как неприятно для разработчиков это не было бы, но эти факты указывают на то, что поклонники с огромным нетерпением ожидают продолжения игры.

Теперь сразу несколько источников указывают, что ждать еще осталось менее полугода. Релиз Diablo 4 предположительно состоится уже в апреле 2023 года.

Геймплей Diablo 4: смотрите видео

Будучи одной из самых раскрученных будущих игр 2022 года, Diablo 4 имеет потенциал вернуть франшизу к ее истокам.

Все рекламные материалы свидетельствуют о том, что Blizzard стремится использовать классическую эстетику и атмосферу Diablo вместо более мягкого, мультяшного вида Diablo 3, а именно то, чего все время просили фанаты.

Таким образом, сама игра, вероятно, удовлетворит ветеранов франшизы во время запуска, а будущий сезонный контент заставит их возвращаться в течение длительного периода времени.