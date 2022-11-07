Раніше вже була інформація, що вихід гри планується у 2023 році. Втім, більш конкретної дати досі не було.

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Дата релізу Diablo 4

Майбутня гра вже декілька разів зазнала різноманітних атак і зливів. Так, у вересні через масштабний злив у мережу потрапили відео з майже годиною геймплею гри.

Вже через місяць у мережі опинилися й кадри з тестування гри. Імовірно, хтось з тестувальників злив ендшпіль Diablo 4.

Як неприємно для розробників це не було б, та ці факти вказують, що шанувальники з величезним нетерпінням очікують продовження гри.

Тепер одразу кілька джерел вказують, що чекати ще залишилося менш як пів року. Реліз Diablo 4, імовірно, відбудеться вже у квітні 2023 року.

Геймплей Diablo 4: дивіться відео

Будучи однією з найбільш розкручених майбутніх ігор 2022 року, Diablo 4 має потенціал повернути франшизу до її витоків.

Усі рекламні матеріали свідчать про те, що Blizzard прагне використати класичну естетику та атмосферу Diablo замість м'якшого, мультяшного вигляду Diablo 3, а це саме те, чого весь час просили фанати.

Таким чином, сама гра, ймовірно, задовольнить ветеранів франшизи під час запуску, а майбутній сезонний контент змусить їх повертатися ще протягом тривалого періоду часу.