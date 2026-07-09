Стример Diablo 4 потратил 20 часов на фарм редких предметов, но так и не получил ни одного

Известный стример Diablo 4 под ником wudijo провел изнурительный 20-часовой марафон, пытаясь добыть самые редкие предметы в игре. Несмотря на колоссальные усилия и использование тысяч ресурсов, он завершил трансляцию с пустыми руками, предупредив зрителей об опасности такого фанатизма.

Бессмысленная погоня за мифическим лутом

Стример использовал почти 2000 ключей для подземелий, надеясь получить хотя бы один так называемый Iconic Mythic (иконический мифический) предмет. Эти предметы считаются вершиной экипировки в экшен-RPG от Blizzard, однако шансы на их выпадение оказались крайне низкими. Даже переработка имеющихся ресурсов у кузнеца и обмен "искр" на новое снаряжение не помогли достичь желаемого результата. Об этом пишет издание GamesRadar.

У меня просто нет этого предмета, несмотря на все мои усилия, весь крафт, все искры и этих боссов... вот что здесь произошло, и мне очень грустно,

– прокомментировал стример wudijo.

Ситуация вызвала волну обсуждений в сети, в частности на платформе Reddit, где игроки называют систему выпадения предметов в 14-м сезоне "сломанной". Хотя Blizzard недавно провела масштабное обновление мифических предметов, многие преданные фанаты считают, что разработчики переборщили с их редкостью. Особенно остро этот вопрос стоит в контексте сезонов, которые длятся всего три месяца.

Стример wudijo заметил, что зачастую обычные уникальные предметы оказываются лучше своих мифических версий из-за особенностей системы характеристик. В качестве примера он привел ситуацию с луком "Орлиный рог": мифическая версия, которая в итоге выпала, имела худшие показатели, чем стандартная.

Поскольку обновленная система позволяет переделать только один параметр мифического предмета, дорогую находку пришлось просто разобрать на материалы.

Это, безусловно, вызывает некоторое разочарование,

– подытожил создатель контента.

Сейчас сообщество ожидает реакции Blizzard, поскольку даже самые лояльные игроки начинают жаловаться на отсутствие прогресса после сотен часов игрового процесса.