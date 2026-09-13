Blizzard неожиданно анонсировала Diablo 5 с новым зловещим классом

Компания Blizzard официально анонсировала Diablo 5 на выставке BlizzCon 2026. Разработчики готовят полноценное продолжение, в котором темные силы уже одержали победу над человечеством.

Выход новой части культовой франшизы запланирован на весну 2029 года, и, помимо прочего, она порадует поклонников совершенно новым классом персонажа, сообщает 24 Канал.

Тотальная опасность

Во время празднования 30-летнего юбилея серии на выставке BlizzCon 2026 компания Blizzard раскрыла первые подробности сюжета и игрового процесса будущей Diablo 5.

Главной особенностью новой части станет мрачный мир Санктуария, полностью попавший под контроль легендарного Владыки Ужаса. У игроков больше не будет безопасных городов или убежищ для отдыха, а опасность будет поджидать на каждом шагу.

Тизер игры: смотрите видео

Разработчики подтвердили, что среди первых стартовых классов вернутся хорошо знакомые Охотник на демонов и Монах.

Вместе с ними появится совершенно новый для франшизы класс – Рыцарь Чумы (Plague Knight). Этот персонаж способен заражать врагов инфекциями и использовать смертоносную энергию для усиления собственных атак.

Это тяжелобронированный класс и ходячая смерть, которая бродит по миру, распространяет болезни и поглощает их ради собственной силы,

– прокомментировал геймдиректор Diablo 5 Джо Шели.

Кроме того, создатели обещают, что Diablo 5 станет игрой с наибольшим количеством классов на старте за всю историю серии.

Выход новой части через 6 лет после релиза Diablo 4 свидетельствует о существенном изменении темпов разработки в Blizzard. Для сравнения: между третьей и четвертой частями прошло 11 лет.

Аналитики связывают это с давлением со стороны руководства Xbox, которое стремится ускорить выход новых игр в ключевых франшизах. Несмотря на анонс пятой части, разработчики продолжат активно поддерживать Diablo 4, главную тайну которой геймеры раскрыли лишь недавно.