Невозможно "развидеть" – геймер заметил раздражающий недостаток дизайна Steam

Внимательный геймер заметил визуальный недостаток дизайна цифрового магазина видеоигр Steam, который теперь будет раздражать немало поклонников виртуальных развлечений.

Чтобы быть успешным в некоторых видеоиграх следует быть очень внимательным "пиксель хантером", но один геймер использовал этот навык еще в игровом магазине Steam.

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Как об этом забыть?

Пользователь Reddit под ником golden_numbers поделился с публикой портала находкой, которая разозлит любого перфекциониста.

Ею стал недостаток дизайна интерфейса Steam, который довольно легко не заметить, но гораздо труднее выбросить из памяти, когда о нем знаешь.

Дело в том, что возле каждой игры в магазине Valve есть дата выпуска, логотип Windows и различные теги, отвечающие за жанр и особенности проекта.

Здесь и закралась интересная ошибка дизайнеров, ведь эти три элемента не выровнены друг с другом по вертикали.

Пользователи платформы Valve в комментариях были удивлены такой деталью, а некоторые даже в шутку (а может и нет) проклинали golden_numbers за то, что он поделился своей находкой, апеллируя к тому, что теперь не смогут не обращать на этот недостаток внимание.