В Steam вышел хоррор об Одессе от автора квестов STALKER 2

На платформе Steam состоялся релиз видеоигры от дизайнера квестов STALKER 2. Проект рассказывает об одесском магазине в начале 2000 годов.

Один из разработчиков GSC Game World выпустил в Steam собственный инди-проект, сообщает 24 Канал.

Хоррор от создателя STALKER 2?

30 апреля в Steam состоялся релиз игры под названием Arcadia Cafe.

Одним из ее авторов является Артур Александров, который работал над STALKER 2: Heart of Chornobyl в качестве дизайнера квестов и продолжает занимать эту должность в студии GSC Game World, информирует @ukrainiangames в X.

В Arcadia Cafe игроки возьмут под контроль обычную девушку по имени Алина, работающую в ночную смену в небольшом магазине, который разработчики окрестили "наливайкой".

О чем видеоигра?

Arcadia Cafe – каждый украинец, который хоть раз был в Одессе, видел такое заведение. Место, где местные маргиналы как родные, а рядовому гражданину заходить жутко и опасно. Именно в таком заведении и происходит история Алины,

– говорится в описании игры в Steam.

По жанру это – бытовой хоррор в стиле игр эпохи PS1, где повседневная рутина и обычные дела понемногу будут действовать на нервы игрока.

Создатели игры подчеркивают, что одной из главных ее изюминок является окружение, вдохновленное уникальной культурой Украины начала 2000-х годов.

До 7 мая Arcadia Cafe предлагается со скидкой в 10% и обойдется желающим геймерам в 117 гривен (полная цена 130 гривен).

Что о ней говорят геймеры?

На момент написания материала, проект уже имеет имеет 31 рецензию, 96% из которых являются положительными.

Игроки отмечают атмосферу и общий стиль, однако жалуются на продолжительность игры, которую можно пройти всего за часок.

Вот не поверите, буквально именно так в Одессе и живется, один в один,

– шутит пользователь celera.

Это не первая "сольная" игра от разработчиков STALKER 2?

Еще один представитель GSC Game World – дизайнер уровней Денис Рудый тоже выпустил собственную игру.

Речь о хорроре бывшего разработчика STALKER 2 под названием Lysa Hora: The Haunted Hill.

В нем студент переезжает в Киев и снимает квартиру, которая меняет всю его жизнь. Игра переплетает фантастику с языческими мотивами, чтобы напугать игроков до чертиков.