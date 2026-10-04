Соучредитель Rockstar сознательно игнорирует GTA 6 – культовый разработчик объяснил свое странное решение

Соучредитель компании Rockstar Games и главный сценарист ключевых хитов серии GTA Дэн Хаузер сознательно отказывается смотреть трейлеры и материалы по будущей игре Grand Theft Auto 6.

Легендарный разработчик объяснил, что делает это ради сохранения собственного творческого видения, сообщает Variety.

Защита от внешнего влияния

Дэн Хаузер, создавший сюжеты для Grand Theft Auto 3, 4, 5, а также обеих частей Red Dead Redemption, покинул студию Rockstar еще в 2020 году, рассказав о причинах лишь спустя несколько лет.

Сейчас он возглавляет собственную медиакомпанию Absurd Ventures и стремится полностью изолировать себя от проектов бывших коллег.

По словам разработчика, просмотр игрового процесса или роликов чужих игр мешает ему придумывать оригинальные идеи и создавать собственные виртуальные миры,

Я до сих пор не видел трейлер и буду стараться его избегать, поскольку всегда обхожу вещи, которые могут отвлечь или сбить меня с творческого пути,

– прокомментировал он.

Трейлер GTA 6: смотрите видео

Однако дело не только в Rockstar: Хаузер пояснил, что вообще избегает современных игр с открытым миром.

Во время игры в них он не отдыхает, а постоянно анализирует технические детали, оценивает слабые стороны анимации или дизайна уровней и мысленно представляет себе рабочие совещания разработчиков. Такая деконструкция мешает ему не только отдыхать, но и работать в качестве креативного директора, ведь его главная цель – искать принципиально новые подходы или черпать вдохновение в классическом искусстве и кинематографе.

Сейчас команда Absurd Ventures, к которой присоединились и другие ветераны Rockstar, работает сразу над двумя большими играми.

Первый проект станет приключенческой комедией с открытым миром, а второй – мрачной антиутопической фантастикой об ИИ, обретшем сознание.