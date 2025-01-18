PlayStation почтили режиссера Дэвида Линча, вспомнив рекламу, которую он снял для консоли

Компания PlayStation почтила память культового кинорежиссера Дэвида Линча, опубликовав в соцсети X давний рекламный ролик, снятый гением.

16 января 2025 года оборвалась жизнь киногения Дэвида Линча и в его честь, PlayStation вспомнили о сотрудничестве с известным режиссером, информирует 24 Канал.

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Известный прежде всего своими киноработами вроде Твин Пикса и Малхолланд Драйв, режиссер не чурался браться за рекламные проекты, но и в них воспроизводил свой неповторимый стиль.

Таким был и рекламный ролик, созданный Линчем для PlayStation 2.

Вскоре после трагического известия, его опубликовал официальный аккаунт PlayStation в Австралии в соцсети X.

Покойся с миром Дэвид Линч,

– говорится в посте.

Известная реклама PS 2 от гения – смотрите видео

Смерть Линча стала тяжелой потерей для мира кинематографа, но творчество художника навеки оставило след в его истории и сердцах миллионов зрителей его произведений.