Вместе с Assassin's Creed Mirage выйдет технологичная футболка, призванная повысить погружение в игру

Ubisoft объявили о сотрудничестве с компанией OWO, которая выпустит специальную тактильную одежду для Assassin's Creed Mirage, что позволит игрокам буквально почувствовать себя в шкуре асасина. Детали – в материале.

Ubisoft совместно с OWO выпустит тактильную одежду, чтобы как никогда погрузить игроков в мир предстоящей игры Assassin's Creed Mirage.

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Assassin's Creed Mirage будет возвращением к первоисточникам, поскольку ее целью является отказ от многих ролевых элементов, ставших базовыми для проектов серии в последние годы, в пользу меньшего, более сосредоточенного на сюжете приключения.

Хотя в Mirage будут отсутствовать некоторые ключевые функции, которые стали популярны среди поклонников, игровой процесс получит несколько интересных нововведений, а еще в игру вернется любимая механика геймеров.

В то же время, Ubisoft решили сделать нечто действительно инновационное, подписав соглашение с компанией периферийных устройств OWO, которая выпустит специальную тактильную футболку для Assassin's Creed Mirage.

Как будет выглядеть девайс / Скриншот с сайта OWO

Разработчики обещают, что, надев эту новинку технологий, игроки почувствуют каждый удар, порыв ветра или падения, а также жуткое чувство ползания жуков по коже персонажа.

Веб-сайт OWO же хвастается тем, что футболка позволит игроку испытать более 30 различных физических ощущений.

В общем, все это сродни тактильной функции, представленной на триггерах контроллера PS5 DualSense, но для всего туловища игрока.

Весь набор ощущений можно будет независимо от того, для какой платформы геймеры будут покупать изделие OWO и Assassin's Creed Mirage, то есть все будет работать с ПК, PS4, PS5 и Xbox Series X/S. Кусается лишь цена удивительного устройства – 499 евро.