Для короткого отдыха: игры, на прохождение которых требуется менее 5 часов

Xbox Game Pass содержит игры, которые самостоятельно могут развлекать игроков почти месяц. Но не у всех есть столько свободного времени, а часто геймеры хотят просто отдохнуть в течение нескольких часов.

Ответ на такой запрос у Xbox Game Pass тоже есть. На сервисе есть целый ряд игр, прохождение которых займет до 5 часов вашего времени.

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Короткие игры, чтобы немного отдохнуть