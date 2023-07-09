Для короткого отдыха: игры, на прохождение которых требуется менее 5 часов
9 июля 2023, 10:42Читати новину українською
Источник:Game Rant
Xbox Game Pass содержит игры, которые самостоятельно могут развлекать игроков почти месяц. Но не у всех есть столько свободного времени, а часто геймеры хотят просто отдохнуть в течение нескольких часов.
Ответ на такой запрос у Xbox Game Pass тоже есть. На сервисе есть целый ряд игр, прохождение которых займет до 5 часов вашего времени.
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Короткие игры, чтобы немного отдохнуть
- Bramble: The Mountain King – мрачная сказка, вдохновленная скандинавской мифологией, и игра безупречно воплощает в жизнь фигуры из этих историй. В игре вы управляете детенышем Олле, путешествующим по волшебному лесу, чтобы спасти свою пропавшую сестру.
- Somerville – атмосферная приключенческая игра, использующая рассказ об окружающей среде, а не дискурс. Согласно сюжету, Земля оккупировали инопланетяне, и это вторжение быстро опустошает планету.
- Unpacking – это та игра, которая может показаться не слишком приятной, ведь она рассказывает о переезде. Инди-игра охватывает два десятилетия, разделенная на восемь этапов, представляющих разные периоды жизни главного героя. На каждом уровне игроки должны распаковать вещи персонажа, аккуратно разместив их в доступные места.
- Metal: Hellsinger – игра, несомненно, вдохновлена Doom, но она также привносит свежий оттенок в шутер от первого лица.
- Sea Of Solitude – Дрейфуя в море, Кэй плывет на маленькой лодке в окружении остатков города, оставшегося под волнами. В течение своего путешествия героиня периодически взаимодействует с несколькими сущностями, большинство из которых эхо людей из ее реальной жизни.
- Slayers X: Terminal Aftermath: Vengance Of The Slayer – вдохновленный 90-ми не только игровым дизайном, этот громкий, жестокий беспорядок рассказывает о подростке Зейне, который отправляется на миссию победить злой синдикат.
- Dordogne – это замечательная история о девушке Дордонь, которая находит Мими в гостях у дома своей недавно умершей бабушки. Она начинает вспоминать, когда в детстве провела лето в этом городе. Это путешествие поучительно, поскольку Мими страдает от амнезии, из-за которой она не может вспомнить ничего до своего 13-го дня рождения.
- Turnip Boy Commits Tax Evasion – пожалуй, самое привлекательное название на Game Pass может предложить гораздо больше, чем просто чудачество. В центре истории парень-овощ Рипа, застрявший в долгах.
- Coffee Talk – визуальные романы могут быть непонятной идеей для многих людей. У них мало геймплея, а еще они могут показаться слишком длинными. Если вы хотите испытать эту идею и убедиться в обратном, Coffee Talk – это хорошая идея.
- Inside – это едва ли не самая лучшая короткометражная игра на Xbox Game Pass. Проект Playdead оживляет кошмарный мир, лишенный цвета и тепла, где работы присматривают за бессмысленными людьми.