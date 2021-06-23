Одним ударом снес гору: энтузиаст выпустил оригинальную модификацию для Minecraft – видео

Энтузиаст создал для Minecraft интересную модификацию по мотивам аниме "One-Punch Man". Своей работой он поделился на Reddit, а уже пользователи этой платформы ее высоко оценили.

Видеоигра Minecraft вышла еще в 2011 году, но и сейчас продолжает иметь большой спрос среди геймеров. Для этой игры постоянно выходят различные модификации, но лишь единицы становятся популярными. Наверное, к таким модам можно отнести и работу пользователя с никнеймом KevinJNguy01.

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Он решил воссоздать главного героя из аниме "One-Punch Man" в видеоигре Minecraft. Этот персонаж владеет сверхчеловеческими способностями, а также он может отправить "на отдых" одним ударом любого оппонента. Сразу стоит отметить, что пользователь KevinJNguy01 смог воссоздать в этой игре не только внешний вид этого супергероя, но и его невероятные умения.

Энтузиаст отметил, что для превращения в этого персонажа сначала нужно покрасить кожаную броню в определенные цвета: нагрудник и штаны в желтый, а ботинки в красный. Далее следует экипировать ее, а уже после этого можно сносить горы своими ударами, а также отправлять "на орбиту" врагов. Моддер добавил, что первые три слота в инвентаре главного героя отвечают за силу ударов или прыжков. Интересно, что даже простой удар в воздух может запустить ударную волну, которая уничтожит почти все на своем пути.

Наверное, понятно, что предварительно нужно загрузить эту модификацию, а соответствующую ссылку можно найти в комментариях к этому посту. Напоследок стоит отметить, что запись KevinJNguy01 очень понравилась пользователям платформы Reddit. Его пост попал в число лучших за последний месяц, а в целом уже собрал 52 тысячи лайков и более 400 комментариев.

Модификация для игры Minecraft в стиле аниме "One-Punch Man" – видео