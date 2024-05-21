Stellar Blade получит версию для ПК и полноценное продолжение

Stellar Blade – одна из самых заметных игр 2024 года, не в последнюю очередь благодаря шуму, который она подняла в игровом мире из-за противоречивых костюмов главной героини. Она также является одной из самых успешных, ведь получила широкое признание критиков и пользователей. Такой результат обеспечил продолжение и портирование на другие платформы (сейчас игра является эксклюзивом PlayStation).

Что известно

Южнокорейская студия Shift Up, которая и создала этот проект, имеет большие планы на игру. Разработчики готовят первичное публичное размещение акций (IPO), поэтому опубликовали некоторую документацию. В ней и можно найти немного интересной информации о будущем франшизы, в частности о будущих DLC, порт для ПК и даже сиквел.

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Компания отмечает, что Stellar Blade показала успешные результаты как оригинальная игра, получив самую высокую оценку пользователей на Metacritic (9,3 из 10) среди игр для PS5 в первую неделю после релиза. Этот показатель выше, чем у таких признанных AAA игр, как God of War: Ragnarok, Elden Ring и Ghost of Tsushima.

Stellar Blade стремится поощрять участие не только существующих пользователей, но и новых, внедряя новые игровые элементы, такие как выпуск DLC,

– пишут в своем отчете разработчики.

Они также отметили, что рассматривают возможность создания ПК-версии и полноценного продолжения Stellar Blade, которое даже может быть передано в разработку другим студиям.

Компания также не желает оставаться разработчиком всего одной игры, а потому уже работает над Project Witches, которая, по их мнению, станет большим хитом: "Мы возлагаем очень большие надежды на Project Witches как на мега-субкультурный оригинальный проект следующего поколения, который превзойдет Goddess of Victory: Nike".

Конечно же, никаких подробностей, анонсов или дат выхода пока и быть не может, поскольку почти все находится только на этапе идей.