В Скайриме есть таланты: энтузиаст создал оригинальную музыкальную модификацию для TES V: Skyrim

Для TES V: Skyrim вышла оригинальная модификация с названием Skyrim's Got Talent. После ее установки геймеры смогут начать музыкальную карьеру в этой видеоигре.

Видеоигра The Elder Scrolls V: Skyrim вышла еще в 2011 году, но и сейчас продолжает пользоваться спросом среди геймеров. Дело в том, что для этой игры постоянно выходят различные модификации, которые и продлевают ей жизнь.

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Наверное, именно к таким модам можно отнести и работу главного героя этой истории. Энтузиаст с никнеймом JaySerpa создал музыкальную модификацию с названием Skyrim's Got Talent, которая позволяет стать бардом в TES V: Skyrim. Моддер добавил в эту видеоигру почти сотню всевозможных песен, а также следующие музыкальные инструменты: лютню, барабан и флейту.

Правда, все не так просто, потому что нужно будет сначала научиться играть на этих инструментах. То есть самым лучшим бардом во всем Скайриме сразу стать не получится. Всего есть пять уровней мастерства, которые влияют на реакцию аудитории и количество доступных песен. Самым простым методом для прокачивания является обычная практика, хотя можно будет и заниматься с другими бардами (за деньги).

Наверное, самым интересным элементом этой модификации являются слушатели, а если точнее, то их реакция на музыку. Если она им нравится, то они будут собираться возле барда, хлопать в ладоши, а также даже танцевать. Правда, если им не понравится игра главного героя, то они сообщат об этом в достаточно грубой форме. Также интересно, что хорошие барды смогут даже зарабатывать деньги играя в кабаках или трактирах.

Напоследок стоит отметить, что совершенно бесплатно загрузить модификацию Skyrim's Got Talent можно по этой ссылке.

Трейлер модификации Skyrim's Got Talent для видеоигры TES V: Skyrim – видео