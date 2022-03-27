Доделает кто-то другой: у российской студии забрали стратегию по мотивам "Терминатора"

Российская студия Cats Who Play написала, что больше не работает над стратегией Terminator: Dark Fate – Defiance. Все наработки она передаст издателю видеоигры – британской компании Slitherine.

В декабре 2021 года британский издатель видеоигр Slitherine анонсировал свою новую видеоигру по мотивам франшизы "Терминатор". Называлась она Terminator: Dark Fate – Defiance, а ее разработку эта компания доверила российской студии Cats Who Play.

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Российская студия Cats Who Play осталась без Terminator: Dark Fate – Defiance

Релиз этого проекта должен был состояться во второй половине 2022 года, правда, кажется, теперь это произойдет гораздо позже. А все потому, что британская компания Slitherine забрала у россиян право на разработку этой стратегии. Сначала пользователи сети заметили, что на странице видеоигры у Steam исчезла любая информация о студии Cats Who Play.

А чуть позже свой официальный комментарий наконец-то решили дать и уже экс-разработчики игры Terminator: Dark Fate – Defiance. В популярной на России соцсети "VK" они написали, что больше не работают над стратегией, а все наработки передали издателю видеоигры – британской компании Slitherine. Согласно их данным, последние найдут нового разработчика или завершат их работу сами.

В своем официальном сообщении представители студии так и не объяснили, почему же больше не будут работать над видеоигрой. Правда, наверное, нетрудно догадаться, почему это произошло. Сложно представить ситуацию, в которой студия самостоятельно и добровольно отдает кому-то другому свой проект, в который вложила несколько месяцев работы. А вместе с ним и возможность создать игру по мотивам столь популярной франшизы.

Напоследок отметим, что издатели из британской компании Slitherine пока никак не комментировали ситуацию со стратегией Terminator: Dark Fate – Defiance.

Геймплейный трейлер видеоигры Terminator: Dark Fate – Defiance: видео