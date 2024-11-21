Сколько заработает STALKER 2: Сердце Чернобыля – эксперты Forbes назвали заоблачную сумму

STALKER 2 можно поздравить с успешным стартом в Steam, где ее онлайн превысил 113 тысяч игроков. Эксперты считают, что игра не остановится на этом и принесет разработчикам космические прибыли.

Многострадальный STALKER 2: Сердце Чернобыля наконец вышел в свет, а сотни тысяч геймеров бросились переживать новые приключения в Зоне. Прогнозируется, что игра принесет невероятную прибыль студии GSC Game World, информирует 24 Канал со ссылкой на мнение экспертов Forbes.

К теме Мнения критиков разделились – первые впечатления и оценки STALKER 2: Сердце Чернобыля

Бюджет игры доподлинно неизвестен

Бюджет первой части STALKER, вышедшей в далеком 2007 году, составил примерно 5 миллионов долларов.

Понятно, что с течением времени затраты на разработку игр существенно возросли. Новая часть точно обошлась GSC намного дороже.

Основатель команды NAVI Александр Кохановский, например, считает, что бюджет Сердца Чернобыля составил 30-60 миллионов долларов. Более раскованный в своей оценке инвестиционный партнер Smok Ventures Томаш Косьцельняк.

Я видел оценки, что общий бюджет STALKER 2 даже выше, около $100 миллионов,

– думает он.

Оценка вероятных доходов поражает воображение

Когда вкладываешь настолько большие средства в проект, то ясным образом ожидаешь от него хорошей прибыли. Эксперты считают, что STALKER 2: Сердце Чернобыля сможет покрыть такие огромные финансовые риски.

Интересно, что продажи STALKER: Shadow of Chernobyl за все годы превысили 15 миллионов копий (согласно данным издателей Koch Media).

Упомянутый выше Косьцельняк рассказал, что чтобы заработать тех самых 100 миллионов, игре нужно продаться тиражом в 3-4 миллиона копий в первый год, что вполне реально для с таким большим фанатским сообществом.

Амбициозный в своей оценке основатель студии AB Games и бывший проектный менеджер GSC Game World Антон Большаков.

Я не сомневаюсь, что STALKER. 2 будет первой игрой, придуманной и созданной украинцами, собравшей более 1 миллиарда долларов в мире,

– говорит он.

По состоянию на сейчас пиковый онлайн игроков в Steam превысил 113 тысяч геймеров (по данным портала SteamDB), а на выходных прогнозируют, что этот показатель достигнет 200, а то и 300 тысяч.

Также следует не забывать о пользователях консоли Xbox и подписке Game Pass, хотя и неизвестно сколько средств GSC принесла (и принесла ли вообще) сделка с Microsoft.

Со всем тем, желаем разработчикам чтобы слова Большакова стали пророческими, ведь STALKER 2: Сердце Чернобыля важен не только в разрезе отечественной игровой индустрии, но и в деле представления Украины миру. Именно поэтому хочется, чтобы проект стал как можно более успешным.