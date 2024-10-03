Xbox и GSC Game World показали документальный фильм о создании S․T․A․L․K․E․R․ 2 на фоне войны

Украинская студия-разработчик игр GSC Game World в партнерстве с компанией Xbox выпустили документальный фильм под названием War Game: Создание S.T.A.L.K.E.R. 2. Фильм рассказывает о вызовах, с которыми столкнулись разработчики во время работы над одной из самых ожидаемых игр, S.T.A.L.K.E.R. 2, во время войны, которая продолжается между Россией и Украиной.

Документальный фильм исследует, как команда продолжала работать несмотря на беспокойство и сумела передислоцировать студию во время разработки игры, информирует Games 24.

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В фильме показаны личные истории членов команды, в том числе креативного директора студии Марии Григорович, которая сыграла ключевую роль в проекте. Ранее Григорович рассказывала, что принять предложение Xbox задокументировать их путь сначала было сложно, но в конце концов команда почувствовала, что обязана поделиться своим опытом.

Мы стоим на плечах легенд, которые создали первый S.T.A.L.K.E.R. Важные вещи никогда не даются легко, но у нас была вера в себя и уверенность, что мы добьемся успеха,

– вспоминала она.

Документальная лента уже доступна для просмотра для всех желающих на YouTube.

Смотрите фильм War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2