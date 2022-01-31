Должна выйти уже в сентябре: инсайдер поделился новой информацией о Hogwarts Legacy

В сети продолжает появляться информация о видеоигре Hogwarts Legacy. Согласно данным одного инсайдера, релиз этого амбициозного проекта может состояться уже в сентябре.

Наверное, видеоигру Hogwarts Legacy можно смело называть главным ньюсмейкером этого месяца. Дело в том, что в январе об этом проекте появилось столько информации, сколько не было за весь последний год. Правда, все это пока происходит лишь на уровне слухов и инсайдов.

Актуально Неудачный клон Warzone: участники закрытого бета-теста критикуют Ghost Recon Frontline

На этот раз именно такой информацией поделился и инсайдер с никнеймом AccountNGT, ранее уже несколько раз отличавшийся правильными прогнозами. В своем твиттере он написал, что релиз видеоигры Hogwarts Legacy состоится уже в сентябре, а второй трейлер должны показать в феврале или марте. Согласно его данным, новая запись будет посвящена умениям героев и разнообразным заклинаниям.

Инсайдер предположил, что показать этот трейлер могут уже на следующей презентации State of Play. Также он добавил, что точную дату выхода Hogwarts Legacy должны назвать именно во время следующего ее показа. Согласно его информации, доступ к предзаказам должны открыть сразу после этого. Напомним, что подобными данными недавно делился и авторитетный инсайдер Том Хендерсон.

Кстати, несколько часов назад компания Sony анонсировала, что следующая презентация State of Play пройдет 3 февраля. Правда, в официальном анонсе она упомянула лишь о демонстрации видеоигры Gran Turismo 7. Информация о показе других проектов пока не появлялась.

Напоследок стоит отметить, что ко всем подобным слухам нужно относиться очень скептически. Также добавим, что согласно официальным данным, релиз игры Hogwarts Legacy должен состояться на всех основных платформах: PC, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One.

Трейлер видеоигры Hogwarts Legacy: видео