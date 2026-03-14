Cyberpunk 2077 и новые DLC – разработчики дали четкий ответ фанатам
- Разработчики CD Projekt RED заявили, что не планируют выпускать дополнительные DLC или дополнения для Cyberpunk 2077.
- Фанатам остается ждать сиквел игры, известный под кодовым названием "Project Orion", который запланирован к выходу через 4-5 лет.
Создатели Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED ответили на многочисленные слухи о подготовке секретного дополнения для видеоигры. Информацию назвали окончательной.
Фанаты Cyberpunk 2077 уже несколько недель по крупицам собирают в сети доказательства того, что CDPR готовят секретное дополнение для игры. Однако так ли это на самом деле? Ответ однозначен, сообщает 24 Канал.
Cyberpunk 2077 – это завершенная страница для CDPR?
Многострадальная RPG недавно стала частью библиотеки Xbox Game Pass, что породило немало слухов о вероятной порции нового контента, которая якобы ожидает геймеров.
В частности, речь шла о том, что CDPR готовят новое дополнение для игры.
Дошло до того, что под постом анонса появления Cyberpunk 2077 в Game Pass в соцсети X, один из фанатов напрямую спросил разработчиков, когда же выйдет это "секретное новое DLC", сообщает Insider Gaming.
Ответ разочаровал всех поклонников игры, развеяв и без того призрачные надежды сообщества.
У нас нет планов относительно дополнительных DLC или дополнений. Если что-то изменится, мы сообщим вам всем!,
– заявили представители студии.
Поэтому, все что остается фанатам – ожидать сиквел, который сейчас имеет кодовое название "Project Orion" и ожидается к выходу аж через 4-5 лет.
Когда ждать DLC к The Witcher 3?
Другая же ситуация с культовой The Witcher 3. В сети уже долгое время возникают слухи о том, что студия готовит "теневой релиз" дополнения для своего известного проекта, сообщает Insider Gaming.
В частности, в прогнозе польской инвестиционной компании Noble Securities относительно CDPR, даже вычислили окно релиза этого DLC.
По данным аналитиков, на выход дополнения геймеры могут рассчитывать уже в мае 2026 года.