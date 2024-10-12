Hogwarts Legacy получит кучу дополнительного контента в своеобразном DLC
Источник:Insider Gaming
Журналист Том Хендерсон сообщил, что сейчас ведется разработка Definitive Edition для игры Hogwarts Legacy, что принесет геймерам немало нового контента.
Hogwarts Legacy стала весьма успешной игрой, как по оценкам, так и в финансовом плане и, похоже, разработчики и издатели решили заработать еще немного деньжат.
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Масштабное дополнение для основной игры
Портал Insider Gaming получил информацию о том, что в активной разработке находится расширенная версия игры Hogwarts Legacy с подзаголовком Definitive Edition.
Утверждается, что дополнительное содержимое этого издания также будет продаваться как отдельное дополнение (DLC) для тех, кто уже владеет оригиналом.
По словам журналистов, Definitive Edition будет содержать 10-15 часов контента, среди которого новая сюжетная линия, побочные квесты, различные активности и предметы одежды.
Пока неизвестно, когда планируется релиз обновленной версии игры, но существует большая вероятность, что это произойдет уже в 2025 году. Поговаривают, что стоимость апгрейда до Definitive Edition будет в пределах 20-30 долларов.
Поэтому, поклонникам Hogwarts Legacy остается только ожидать официального анонса, который может не заставит себя ждать.