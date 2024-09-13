Организатор киберспортивных турниров FISSURE объявил аж 13 новых чемпионатов по Dota 2

Турнирный оператор FISSURE объявил расписание чемпионатов по Dota 2 на 2025-2026 годы. Компания сообщила, что организует по меньшей мере 13 ивентов в различных форматах – некоторые пройдут полностью онлайн, тогда как другие будут собирать зрительские залы.

Расписание на 2025 год

В 2025 году состоится два офлайн-чемпионата. Они получили название FISSURE PLAYGROUND и призовые фонды в 1 миллион долларов каждый. Серия FISSURE Universe сохранит свое название и концепцию: в 2025 году пройдут четыре турнира, каждый из которых будет исключительно онлайн, пишет Games 24.

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FISSURE Universe:

18 марта – 27 марта, призовой фонд 650 000 долларов.

27 июня – 6 июля, призовой фонд 250 000 долларов.

2 – 10 августа, призовой фонд 250 000 долларов.

16 – 22 декабря, призовой фонд 250 000 долларов.

FISSURE PLAYGROUND:

24 января – 2 февраля, призовой фонд 1 000 000 долларов.

24 октября – 2 ноября, призовой фонд 1 000 000 долларов.

Расписание турниров на 2026 год

Турнир 1: 23 января – 1 февраля.

Турнир 2: 28 марта – 5 апреля.

Турнир 3: 28 апреля – 7 мая.

Турнир 4: 29 июня – 5 июля.

Турнир 5: 30 июля – 9 августа.

Турнир 6: 14 – 25 октября.

Турнир 7: 1 – 10 декабря.

Ранее FISSURE сообщила, что проведет первую BetBoom Dacha Belgrade со зрителями. Соревнование примет Белград с 19 по 26 октября. Участники со всего мира разделят между собой миллион долларов.