Организатор киберспортивных турниров FISSURE объявил аж 13 новых чемпионатов по Dota 2
Турнирный оператор FISSURE объявил расписание чемпионатов по Dota 2 на 2025-2026 годы. Компания сообщила, что организует по меньшей мере 13 ивентов в различных форматах – некоторые пройдут полностью онлайн, тогда как другие будут собирать зрительские залы.
Расписание на 2025 год
В 2025 году состоится два офлайн-чемпионата. Они получили название FISSURE PLAYGROUND и призовые фонды в 1 миллион долларов каждый. Серия FISSURE Universe сохранит свое название и концепцию: в 2025 году пройдут четыре турнира, каждый из которых будет исключительно онлайн, пишет Games 24.
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FISSURE Universe:
- 18 марта – 27 марта, призовой фонд 650 000 долларов.
- 27 июня – 6 июля, призовой фонд 250 000 долларов.
- 2 – 10 августа, призовой фонд 250 000 долларов.
- 16 – 22 декабря, призовой фонд 250 000 долларов.
FISSURE PLAYGROUND:
- 24 января – 2 февраля, призовой фонд 1 000 000 долларов.
- 24 октября – 2 ноября, призовой фонд 1 000 000 долларов.
Расписание турниров на 2026 год
Турнир 1: 23 января – 1 февраля.
Турнир 2: 28 марта – 5 апреля.
Турнир 3: 28 апреля – 7 мая.
Турнир 4: 29 июня – 5 июля.
Турнир 5: 30 июля – 9 августа.
Турнир 6: 14 – 25 октября.
Турнир 7: 1 – 10 декабря.
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