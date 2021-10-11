Доверять можно только себе: игроков New World массово обманывают на игровую валюту

New World вышла всего несколько недель назад, но игроки уже успели проявить худшие человеческие черты в виртуальном мире ММО, выуживая друг у друга огромные суммы золота. Подробнее в материале.

В проекте от Amazon геймеры сталкиваются с многочисленными проблемами: от визуальных багов до переполненных серверов или засилья ботов, не дающих порыбачить. Но мало кто мог подумать, что одной из самых больших проблем игроков станут другие игроки.

К теме Заблокировали за доение коровы: известная стримерша получила неожиданное сообщение в New World

В New World игроки разделены на три фракции, постоянно воюющие друг с другом за контроль над зонами. Геймеры, классически для ММО, объединяются в гильдии, которые представляя ту или иную фракцию могут объявить войну другим гильдиям и бороться за прямой контроль над городами и окружающей местностью.

Если гильдия владеет территорией, то она получает прибыль от налогов, уплачиваемых игроками, когда те торгуют предметами или используют ремесленные станции в этой зоне. Безземельным объединением в основном приходится полагаться на щедрость взносов своих членов. Единственная проблема заключается в том, что по сути гильдии работают на чистом доверии, поскольку ничто не мешает их лидеру, являющемуся единственным, кто может распоряжаться средствами объединения, убежать со всем золотом.

Фракции в New World / изображение vg247.com

На этой неделе в сабреддите New World игроки начали активно делиться историями о распаде целых фракций из-за подобных подлых поступков геймеров. Больше всего среди них выделяется история пользователя под ником Paradoggs. В ней он рассказал, что на сервере Heracleion, был членом гильдии, которая недавно проиграла войну. Потеряв территорию, их лидер начал умолять своих "подданных" пожертвовать все до последней монеты золота, чтобы заплатить сбор, необходимый для приобретения последнего свободного города на сервере.

Карта игры New World / изображение incendar.com

Поскольку это был последний шанс гильдии встать на ноги ее члены, ясным образом согласились с такой идеей. Paradoggs и его братья по оружию пополнили казну гильдии на около 60 000 золота, что является достаточно большой суммой. Как только это произошло лидер гильдии забрал все деньги и скрылся. По словам Paradoggs, горе-руководитель и его друзья создали новых персонажей, перевели средства на их счет и удалили старых героев, чтобы никто не смог их отследить. Такая вероломная измена погрузила фракцию в сплошной хаос.

Девяносто человек из гильдии остались одни, разоренные и преданы. Фракция (сама маленькая на этом сервере) в смятении и унынии. Никто никому не доверяет, и никто не знает, что с этим поделать, кроме как попасть под вторжение и умереть нюня, – отметил Paradoggs.

В комментариях к этому посту на Reddit, вскоре появилось множество игроков с до боли подобными историями. Кажется, что почти на всех серверах New World лидеры гильдий не стесняются опустошать казну ради собственных целей, что делает этот элемент игры довольно противоречивым.

Поклонники проекта уже начали кампанию по привлечению внимания разработчиков к этой проблеме в соцсетях и требуют дать доступ к казне большему количеству людей, чтобы обезопасить пусть и виртуальные, но с трудом заработанные средства.