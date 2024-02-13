"Джокер из Майами" выдвинул новые требования творцам GTA 6 – уже не хочет миллионных компенсаций

Флоридский Джокер, который довольно долго угрожал разработчикам и издателям Grand Theft Auto 6 судебным иском на миллионы долларов резко изменил позицию и выдвинул новые требования, среди которых трудоустройство.

Вскоре после выхода дебютного трейлера GTA 6, появился некий "Джокер из Майами", который утверждал, что Rockstar использовали его образ в ролике без согласия.

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За это чудак угрожал подать в суд на разработчиков и издателей, требуя у них как минимум миллион долларов.

Со временем Лоуренс Салливан (настоящее имя колоритного американца – ред.) понял, что в этом деле ему ничего не светит и значительно смягчил свои требования.

GTA, Rockstar, Take-Two, мы должны поговорить, я больше не сужусь с вами, я не сужусь с вами, но вы все еще выложите свои проклятые деньжата,

– заявил молодой человек.

Теперь, "Джокер просит 50 или 100 тысяч долларов, но не просто так, а за работу.

Салливан хочет, чтобы Rockstar наняли его как актера озвучки для персонажа, внешность которого якобы и была скопирована с его образа.

Обращение "Джокера из Майами" – смотреть видео

Кроме того, Лоуренс также заявил, что хотел бы "рекламировать игру и ходить на каждый комик-кон" и утверждает, что это выгодно самим разработчикам.

Несмотря на то что Rockstar и Take-Two игнорировали Салливана в течение всего этого времени, сомневаемся, что что-то изменится после его последнего обращения, хотя новая идея мужчины звучит довольно интересно.