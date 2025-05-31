Игрок Oblivion Remastered создал в игре Джона Уика – удивительное фото

Поклонник The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered потратил немало времени в редакторе персонажа, но таки создал героя как две капли воды похожего на голливудского киллера Джона Уика.

Редакторы персонажей в играх Bethesda всегда дарили геймерам немалую свободу действий. Не стал исключением и ремастер культовой Oblivion, информирует 24 Канал.

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Пока один фанат Oblivion потратил 7 часов на самый большой принцип домино, пользователь Reddit под ником lvl80warlock поделился на платформе результатом своих нескольких часов, "убитых" за редактором внешности героя.

На взгляд публики было представлено потрясающее воссоздание Киану Ривза в роли Джона Уика в мире TES IV.

Геймер сумел точно передать фирменные длинные волосы и бороду киногероя, а в придачу с юмором именовал своего персонажа Джонатаном.

Кроме узнаваемого образа, lvl80warlock решил создать собственный "билд" для киллера, выбрав поэтому знак рождения Воина и класс Волшебного Меча. Сообщение пришлось по вкусу фанатам игры и набрало более 15 тысяч лайков.

Напоследок геймер пообещал поделиться подробными настройками внешности героя, чтобы каждый желающий мог создать собственного Джона Вика в Oblivion.