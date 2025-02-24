Джордж Мартин говорит, что ходят слухи о фильме Elden Ring, но будет ли он в нем участвовать?

Как известно, автор знаменитой "Песни льда и пламени", которая легла в основу сериала "Игра престолов", писал сценарий для еще одного культового проекта, Elden Ring. Он стал одной из самых продаваемых игр 2022 года, завоевал симпатии и собрал массу положительных отзывов. Естественно, в эпоху экранизаций многие начали говорить о переносе игры на экраны. Но хочет ли Мартин присоединиться?

Быть или не быть

Джордж Мартин хорошо известен своими навыками прокрастинации. 76-летний писатель готов заниматься буквально чем угодно, лишь бы не писать "Ветры зимы" и "Мечты о весне" в рамках своего фэнтезийного цикла о Вестеросе. Он отвлекается на другие книги, пишет сценарии, развлекается на фестивалях и дает интервью. Теперь он пришел на IGN Fan Fest 2025, где сделал самый большой на данный момент намек на то, что Elden Ring действительно может появиться в формате фильма, но говорит, что существует существенное препятствие для его потенциального участия в этом проекте, сообщает 24 Канал со ссылкой на IGN.

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Стоит отметить, что разработчики из FromSoftware и издатель Bandai Namco в значительной степени опирались на участие Мартина, когда рекламировали свою игру, поэтому логично предположить, что его хотели бы привлечь и для разработки экранизации. В игре даже титры начинаются со слов о том, что мир Elden Ring был создан руководителем FromSoftware Хидетаки Миядзаки и Джорджем Р. Р. Мартином.

Во время IGN Fan Fest 2025 его прямо спросили о том, присоединится ли он к потенциальному фильму/сериалу или продолжению игры в виде второй части. В своем ответе Мартин обошел стороной Elden Ring 2, но сделал большой намек на то, что экранизация таки может быть в работе.

Я не могу сказать об этом слишком много, но есть некоторые разговоры о том, чтобы снять фильм по мотивам Elden Ring. Посмотрим, выйдет ли он, и каким будет мое участие в нем, я не знаю,

– сказал Мартин.

Вместе с тем он говорит, что работа над "Ветрами зимы" является самым большим препятствием для него, поскольку он якобы пытается как можно быстрее дописать книгу: "Я опоздал с выходом моей последней книги на несколько лет, поэтому это также ограничивает количество вещей, которые я могу сделать", – говорит он.

На самом деле опоздал он уже на добрых лет 10, если не больше. Мартин сам это признает каждый раз, когда об этом говорит, но говорит, что "не знает как это происходит день за днем".