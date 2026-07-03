Большинство геймеров привыкли выбирать между светлой и темной стороной, но настоящая глубина скрывается в серой зоне. По крайней мере, так считает один из самых влиятельных гейм-дизайнеров индустрии, который убежден, что лучшие сюжеты заставляют нас сомневаться в собственных ценностях и принимать решения, не приносящие легкого успокоения, сообщает 24 Канал.

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Уроки античности для современного геймдизайна

Немало современных ролевых игр попадают в ловушку так называемой "бинарной" морали, где игрок просто выбирает путь чуть ли не "святого" или закоренелого "злодея".

Однако легендарный Джош Сойер, известный как создатель Fallout: New Vegas, которую многие считают одной из лучших RPG в истории, считает такой подход слишком упрощенным.

По его мнению, разработчикам стоит черпать вдохновение в этом вопросе из древнегреческой драматургии. Об этом он рассказал в своем видео на YouTube-канале Joshua Sawyer.

В частности, он сам берет пример с произведений "Антигона" и "Орестея". По словам Сойера, эти пьесы ставят героев в ситуации, которые он называет "агонизирующими" в буквальном смысле. Речь идет о моментах, когда персонаж вынужден выбирать между двумя ужасными вариантами, ни один из которых не является однозначно хорошим.

Это заставляет нас задуматься о наших ценностях,

– прокомментировал руководитель Obsidian Entertainment Джош Сойер.

Он убежден, что когда игра предлагает четкое деление на черное и белое – игрок перестает думать. Он просто выбирает определенную роль в начале прохождения и далее действует автоматически, чтобы соответствовать выбранному образу.

Зато сложные этические дилеммы заставляют человека остановиться, взвесить аргументы и почувствовать настоящую ответственность.

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Как это работает на практике?

Лучшим примером применения такого метода сам разработчик называет игру Pentiment.

Ее сюжет разворачивается на протяжении 25 лет, заставляя видеть, как принятые в начале решения влияют на ход истории спустя десятилетия.

В центре сюжета – расследования убийств, в которых нет "канонического" убийцы, которого можно вычислить логически. Игроку приходится обвинять кого-то из подозреваемых, зная, что это решение приведет к казни.

Сойер отметил, что команда Obsidian постоянно проверяла, вызывает ли этот процесс должный эмоциональный эффект. Например, некоторые казни намеренно сделали тяжелыми для восприятия, чтобы игрок не испытывал удовлетворения от своего выбора, даже если считает его правильным.

Трейлер игры Pentiment: смотрите видео

По словам Сойера, именно античный подход к драме позволяет создавать игры, которые надолго остаются в памяти. Они не просто предлагают 100 часов развлечения, а становятся зеркалом, в котором игрок видит свои собственные убеждения и сомнения.