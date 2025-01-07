Безумная удача – игрок EA FC 25 Ultimate Team поймал двух Мбаппе подряд

Игрок симулятора футбола EA FC 25 удивил всех поклонников игры своим везением, ведь подряд поймал две ценные карточки Киллиана Мбаппе.

В прошлом году один из игроков EA FC 25 заслужил себе статус самого большого неудачника, случайно выбрав Артема Довбика вместо Мбаппе, но сегодняшний герой полная ему противоположность, информирует 24 Канал.

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Безумное везение

В соцсети X стало вирусным видео, в котором игрок EA FC 25, вероятно, использовал весь свой годовой запас везения за несколько секунд.

Пользователь под ником @AA_LCFC поделился роликом, где открывал пики игроков в режиме Ultimate Team.

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В первом же из них геймер увидел перед собой золотую карточку Киллиана Мбаппе – одну из самых ценных и лучших во всей игре. Счастливчик сразу выставил его на продажу за 1,5 миллиона монет и решил сходу открыть еще один пик из магазина, использовав для этого прибыль с продажи.

То, что произошло дальше, шокировало всех фанатов EA FC 25.

Невероятный случай – смотрите видео

AA_LCFC не просто поймал еще одного Мбаппе, но и получил улучшенную TOTAL RUSH версию с рейтингом в 92 пункта.

Зависть других игроков в комментариях не описать словами, но геймеру все же посоветовали сходить в казино и испытать свою удачу еще там.