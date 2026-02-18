EA FC 27 получит новый режим, который уже окрестили как "Sims на минималках"

До выхода EA FC 27 еще много времени, но в сеть уже попали детали нового режима известного симулятора футбола. Его уже сравнивают с другой игрой EA –The Sims.

EA Sports придумали как разнообразить игровой процесс футбольного симулятора EA FC 27, информирует 24 Канал.

Интересно Инсайдер говорит, что события нового DLC для The Witcher 3 будут происходить не там, где мы все думали

EA FC 27 превратят в футбольную The Sims?

В предстоящей игре появится режим под названием The Grounds, который перенесет игроков в открытый мир, похожий на тот, что годами является изюминкой серии симуляторов баскетбола NBA 2K.

По информации The Touchline, геймеры смогут управлять своим персонажем, гуляя по большому городу, который будет иметь функциональные магазины одежды, барбершопы, спортзалы и другие заведения.

Конечно, при этом можно будет участвовать в уличных матчах, чтобы прокачивать свою репутацию и героя.

Интересно, что слухи о появлении такого режима возникали еще несколько лет назад, но похоже, что на этот раз все действительно серьезно. Поклонники франшизы уже подшучивают в сети, что таким образом известный симулятор футбола превратится в The Sims.

Хотя EA официально никак не прокомментировали информацию, а главный продюсер EA FC лишь намекнул, что на режим карьеры в будущей игре будут ожидать "большие изменения", сообщает footballgamingzone.com.

Будет ли их частью The Grounds – традиционно узнаем где-то осенью.

Почему симулятор футбола от EA Sports больше не называется FIFA?