В видеоиграх может появиться реклама – по крайней мере, этого хочет руководитель Electronic Arts

Руководство Electronic Arts (EA) рассматривает внедрение рекламы в игры для ПК и консолей как одну из самых перспективных возможностей для развития бизнеса. Компания стремится сделать рекламные интеграции частью процесса разработки, чтобы они выглядели для игрока максимально естественно.

Новая эра агрессивной монетизации

Александр Дао, вице-президент EA по вопросам рекламы и спонсорства, уверен, что игровая индустрия обладает огромным потенциалом для встроенной рекламы. По его мнению, разработчикам стоит задумываться о рекламных площадках еще на этапе создания игры, а не пытаться "втиснуть" их в уже готовый продукт. Об этом пишет издание Insider Gaming.

Особое внимание уделяется условно-бесплатным играм, таким как будущая Skate, а также спортивным симуляторам. Компания уже экспериментирует с брендами Mountain Dew и Visa в своих футбольных проектах. Например, рекламная интеграция бренда Lowe's в игре об американском футболе собрала более 1 миллиарда просмотров.

Когда вы разрабатываете новые проекты или бесплатные игры для консолей, правильный дизайн рекламного и брендового опыта с самого начала делает его более естественным,

– прокомментировал вице-президент по вопросам рекламы и спонсорства в Electronic Arts Александр Дао.

Почему это происходит именно сейчас? Индустрия видеоигр переживает сложные времена: затраты на разработку стремительно растут, а большие студии проводят массовые сокращения персонала. В таких условиях компании ищут новые стабильные источники дохода. Аналитики отмечают, что доходы от рекламы в мобильных играх выросли с 45 миллиардов долларов до 55 миллиардов долларов только за 2025 год. Это заставляет издателей задуматься о переносе успешного опыта на "большие" платформы.

EA уже интегрировала свою рекламную платформу непосредственно в движок Frostbite, который используется для создания Battlefield и Madden. Это позволяет рекламодателям размещать свои объявления в различных точках игрового мира и отслеживать, как игроки с ними взаимодействуют.

Игры представляют собой такую же большую рекламную возможность, как в свое время социальные сети или телевидение,

– добавил Дао.

Несмотря на опасения сообщества относительно навязчивости такой рекламы, EA пытается установить отраслевые стандарты измерения просмотров. Компания сотрудничает с такими организациями, как Interactive Advertising Bureau, чтобы сделать рекламу прозрачной и предсказуемой для рынка. Однако остается открытым вопрос, как геймеры, покупающие игры по полной стоимости, воспримут появление виртуальных рекламных щитов в своих любимых мирах.