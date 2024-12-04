FromSoftware прокомментировала слухи о возможном Elden Ring 2

Почти три года прошло с момента выхода Elden Ring, крупнейшего проекта, который разработчик FromSoftware когда-либо выпускал. Игра мгновенно стала хитом, разойдясь тиражом в 12 миллионов копий только за первый месяц. В этом году студия выпустила масштабное дополнение Shadow of the Erdtree, которое также имело большой успех. Но как насчет полноценного продолжения?

Стоит ли ждать продолжения

Разговоры о второй части на самом деле ходят уже давно, но тут фанатов ждут плохие новости. Во время мероприятия PlayStation Partner Awards 2024 президент FromSoftware Хидетака Миядзаки обсудил дорожную карту будущих проектов компании, но Elden Ring 2 там, к сожалению, нет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ING.

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Мы не рассматриваем такие варианты развития событий, как Elden Ring 2,

– подтвердил Миядзаки.

Впрочем, он не исключил полного возвращения в этот мир в отдаленном будущем, добавив, что это может произойти "в какой-то форме" позже. Было бы весьма интересно увидеть эту "некую форму" в виде сериала в жанре темного фэнтези от HBO, однако студия даже не намекает на такую возможность. Нам также не следует ожидать новых крупных DLC, поскольку Shadow of the Erdtree было объявлено единственным дополнением, которое выйдет.

Миядзаки также подтвердил, что сейчас в FromSoftware разрабатывается несколько игровых проектов, но ни один из них не является продолжением Elden Ring. Некоторыми из них руководит он сам, как было в случае с Elden Ring или Bloodborne. Хотя пока никто не говорит о жанре этих игр, есть вероятность, что по крайней мере одна из них будет иметь какое-то сходство с soulslike-играми.