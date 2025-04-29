Системные требования Elden Ring: Nightreign официально раскрыты

Издатель Bandai Namco обнародовал официальные системные требования к игре Elden Ring: Nightreign – кооперативного рогалика от FromSoftware, релиз которого состоится уже 30 мая.

Игра базируется на оригинальной Elden Ring, поэтому имеет схожие технические потребности, информирует 24 Канал. Напомним, что Elden Ring: Nightreign – это ответвление от основной игры, действие которого происходит в альтернативной версии мира Beyond the Grave.

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Игрокам, в одиночку или в составе команды, придется выжить в течение трех игровых дней (по 15 минут каждый) и одолеть Властелина Ночи.

Игру можно будет запускать даже на относительно старом оборудовании. В частности, хватит видеокарты GeForce GTX 1060 с 3 ГБ памяти и 12 ГБ оперативной памяти. В то же время требования к процессору выросли – вместо Intel Core i5-8400 теперь нужен как минимум Core i5-10600.

Минимальные системные требования Elden Ring: Nightreign:

ОС: Windows 10;

Процессор: Intel Core i5-10600 или AMD Ryzen 5 5500 или AMD Ryzen 5 5500;

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 (3 ГБ) или AMD Radeon RX 580 (4 ГБ);

Оперативная память: 12 ГБ;

DirectX: версия 12;

Место на диске: 30 ГБ.

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 11;

Процессор: Intel Core i5-11500 или AMD Ryzen 5 5600;

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070 (8 ГБ) или AMD Radeon RX Vega 56 (8 ГБ);

Оперативная память: 16 ГБ;

DirectX: версия 12;

Место на диске: 30 ГБ.

В игре обещают кооперативный режим для трех игроков (режим для двоих не предусмотрен), новую игровую механику, а также боссов из серии Dark Souls. Предусмотрен перевод текстов на русский язык.

Elden Ring: Nightreign выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. До конца 2025 года игру планируют расширить новыми управляемыми персонажами и боссами – эти дополнения будут платными.