Анонс не за горами: Elden Ring Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 получила рейтинг ESRB

На сайте ESRB появился рейтинг для Elden Ring: Tarnished Edition на Nintendo Switch 2, что может свидетельствовать о скором анонсе даты релиза. Эта информация вызвала волну интереса среди фанатов, которые с нетерпением ждут выхода игры на новой консоли.

Как заметило издание MyNintendoNews, ESRB обновила свой сайт, добавив рейтинг для Elden Ring: Tarnished Edition на Nintendo Switch 2. Игра получила рейтинг M (Mature, 17+) из-за наличия крови и жестокости, ненормативной лексики, намеков на интимные темы и насилия, информирует 24 Канал.

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Многие игроки надеются, что это означает скорый анонс даты релиза, и теперь все взгляды направлены на Bandai Namco Summer Showcase 2025, который запланирован на 2 июля.

Накануне события компания опубликовала тизер-видео, в котором показала игры, что будут представлены. Elden Ring: Tarnished Edition не вошла в этот список, так что есть вероятность, что ее не покажут на этом мероприятии. Однако существует возможность, что Bandai Namco подготовила сюрприз для фанатов. Игрокам остается лишь следить за Summer Showcase, чтобы узнать наверняка.

Что известно об игре?

Elden Ring: Tarnished Edition является одной из многих сторонних игр, подтвержденных для Nintendo Switch 2, но официальной даты релиза до сих пор нет. Порт для Switch 2 будет включать эксклюзивный новый контент в дополнение к расширению Shadow of the Erdtree, что лишь усиливает ожидания игроков.