Новый мод для Elder Scrolls V: Skyrim добавляет в игру один крайне важный элемент

Даже спустя почти 13 лет после первого запуска The Elder Scrolls V: Skyrim для игры все еще выходит много интересных модификаций, разработанных сообществом. Одним из таких модов является "NPCs Take Cover - Smarter Anti-Cheese AI", загруженный на Nexus Mods.

Мод сосредоточен на улучшении поведения NPC. Он добавляет элементы, которые делают взаимодействие с NPC более динамичным и интересным.

Смотрите также Почему Activision заблокировала 6000 игроков Call of Duty

Какие функции предлагает мод

Автор модификации считает, что ползунок сложности в игре просто делает врагов более "мягкими". Это может портить удовольствие тем, кто любит более реалистичные бои в игре. Чтобы сделать вещи более сложными, мод улучшает поведение NPC во время боя. Вот как описаны функции:

NPC ищут укрытие, чтобы "потерять линию видимости с вами, вместо того, чтобы ждать, пока вы в них выстрелите, прежде чем двигаться".

NPC двигаются больше, когда находятся в укрытии, что делает их более трудной мишенью для выстрела.

Динамический искусственный интеллект: как только враги заметят, что вы потенциально можете выстрелить в них с текущего места, они переместятся.

NPC провоцируют вас на грязные тактики. Добавлено 200 озвученных реакций раздраженных NPC с использованием разнообразных реплик, вроде "Сражайся со мной как воин!" или "Кто-нибудь, убейте этого проклятого мага".

Теперь враги начнут бой, если увидят, что вы заряжаете лук/магию поблизости и целитесь в их сторону, вместо того, чтобы всегда ждать, что вы выстрелите им в лицо первыми.

Все это полезно не только для лучников, но и для всех видов дальней атаки, включая магию. Животные и существа также подпадают под действие, а не только человекоподобные NPC.

Демонстрация работы мода: видео



Реализация на 99% выполнена с помощью нативных условий движка, что означает отсутствие задержек скриптов, раздутия сохранений или отложенных эффектов. Есть небольшой скрипт для запуска новых боевых линий, но это все. Ноль забот с точки зрения производительности.

Мод также совместим со всеми модами на боевые действия с искусственным интеллектом. Патчи не нужны.