Electronic Arts отменила шутер во вселенной Titanfall и сократила работников Respawn Entertainm

Американский издатель Electronic Arts провел новую волну сокращений в Respawn Entertainment –студии, известной по сериям Titanfall, Apex Legends и экшенам Star Wars Jedi.

В Respawn объяснили, что из-за "усиления фокуса на будущем" студия отказалась от разработки двух игр на стадии инкубации, а также провела "точечные корректировки" в командах Apex Legends и Star Wars Jedi, информирует 24 Канал.

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По данным IGN, под сокращение попали около 100 сотрудников из отделов издательства, разработки и тестирования. Часть персонала перевели в проект Iron Man, который создает студия Motive.

Журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил, что среди отмененных проектов был шутер с кодовым названием R7 – игра в жанре "экстракшен шутера" во вселенной Titanfall. Проект находился на ранней стадии разработки и не был близок к релизу.

Новым генеральным менеджером Respawn стал вице-президент по операционной деятельности студии Дэниел Суарес. Он будет подчиняться основателю Respawn Винсу Зампелли.

В дальнейшем Respawn сосредоточится на поддержке Apex Legends, завершении истории Star Wars Jedi и разработке стратегической игры Star Wars: Zero Company в сотрудничестве с Bit Reactor. Остались ли у студии другие проекты на ранней стадии, в EA комментировать отказались.

Ранее сообщалось, что в Respawn небольшая команда под руководством режиссера дилогии Titanfall Стива Фукуды работает над новым проектом, который потенциально может включать Титанов.