Революционное нововведение: Electronic Arts выпустила неожиданное обновление для FIFA 21 – фото

Компания Electronic Arts выпустила интересное обновление для видеоигры FIFA 21. В рамках нового события появилась возможность просматривать содержимое пака, но не покупать его.

В последние годы все больше стран начало интересоваться вопросом лутбоксов в видеоиграх. Такой вид развлечений часто приравнивают к азартным играм, а также пытаются всячески ограничивать доступ к нему. Исключением не стала и серия FIFA, хотя, кажется, ее разработчики уже придумали метод, которым можно обойти различные запреты.

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Для начала стоит напомнить, что немало средств компания Electronic Arts зарабатывает на режиме Ultimate Team. Дело в том, что фанаты готовы тратить реальные деньги на паки (лутбоксы в этой игре), а все для того, чтобы получить лучших игроков. Правда, шанс поймать топовые карточки мизерный, поэтому поклонники этого симулятора ежегодно тратят огромные суммы на такие паки.

Именно местными лутбоксами уже заинтересовались правительства немалого количества стран, правда, к решительным действиям пока дело не дошло. Поэтому представители компании Electronic Arts решили взять его в свои руки. В рамках нового тематического события с названием "Festival of FUTball" появилась возможность просматривать содержимое пака, но не покупать его.

То есть теперь геймеры смогут сначала ознакомиться с содержанием набора, а уже потом решать, тратить ли на это свои средства. Если игрок решает не покупать просмотренный пак, то нужно будет ждать на своеобразное обновление его содержимого (до 24 часов). Из интересного еще стоит отметить, что все такие наборы помечаются специальной плашкой. Также функция предварительного просмотра не работает с комплектами, которые можно получить в награду или за выполнение заданий.

Напоследок стоит отметить, что нововведение действительно интересное, а помочь оно может не только Electronic Arts, но и игрокам, которые владеют ограниченным бюджетом. Правда, пока неизвестно, останется ли подобная функция в игре после завершения этого тематического события.

Демонстрация работы функции предварительного просмотра / Фото портал Electronic Arts